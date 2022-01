Stand: 24.01.2022 11:59 Uhr Polizei warnt vor falschen Beamten am Telefon

Die Polizei warnt einmal mehr vor Trickbetrügern in der Region Hannover. Mehrfach seien in den vergangenen Wochen hohe Geldsummen und Wertsachen von Seniorinnen und Senioren erbeutet worden. Dabei hätten sich die Betrüger als Polizisten ausgegeben und den älteren Menschen vorgetäuscht, dass Verwandte in einen Unfall verwickelt worden seien. Häufig werde dann von den Senioren eine Kaution verlangt - damit zum Beispiel ihre Enkel nicht in Haft müssten. Ein 66-Jähriger aus Oberricklingen fiel auf die Masche herein und verlor dabei 12.000 Euro. Die Polizei rät, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen, aufzulegen und die echte Polizei anzurufen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.01.2022 | 13:30 Uhr