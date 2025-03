Stand: 13.03.2025 13:20 Uhr Polizei Hannover warnt vor Einbrüchen in Handwerker-Fahrzeuge

Die Polizei Hannover warnt Handwerksbetriebe vor Einbrüchen in ihre Fahrzeuge. Nach Angaben einer Sprecherin gab es in Stadt und Region Hannover seit Jahresbeginn schon etwa 100 Diebstähle von hochwertigen Werkzeugen aus Fahrzeugen. Dabei sei ein Schaden von rund 500.000 Euro entstanden. Im Stadtteil Bemerode etwa hätten Unbekannte die Schiebetür eines Fahrzeugs aufgebogen und diverse Werkzeuge entwendet, so die Sprecherin. Der Schaden belaufe sich auf rund 5.000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass bundesweit Diebesbanden unterwegs sind und die Beute schnell weiterverkaufen. Sie rät, hochwertiges Werkzeug nicht sichtbar im Transporter liegen zu lassen und die Fahrzeuge möglichst sicher abzustellen.

