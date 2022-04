Stand: 11.04.2022 10:48 Uhr Polizei warnt: Immer mehr Wildunfälle im Landkreis Celle

Im Landkreis Celle häufen sich Wildunfälle. Das berichtet die Polizei. Meistens ereignen sich die Unfälle demnach in den frühen Morgenstunden auf Straßen, die nahe von Waldgebieten verlaufen und häufig seien Rehe oder Hasen verwickelt. Zuletzt sei eine Autofahrerin in Wietze von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, weil sie einem Reh ausgewichen war. Die Frau blieb unverletzt. Die Polizei rät, vorsichtig und vor allem entlang Felder und Waldränder langsamer zu fahren. Zeigen sich Tiere am Fahrbahnrand, gilt: bremsen, das Licht abblenden und hupen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 11.04.2022 | 09:30 Uhr