Stand: 06.04.2021 16:36 Uhr Polizei verfolgt Raser von Herford bis Sehnde

Über 90 Kilometer ist ein 55 Jahre alter Autofahrer am Ostermontag vor der Polizei geflohen. Der Mann war der Polizei auf der A2 bei Herford (Nordrhein-Westfalen) aufgefallen. Er hielt trotz Aufforderung nicht an, sondern raste davon. Am Kreuz Hannover-Ost wechselte der 55-Jährige auf die A7 nach Süden und von dort auf die B65 nach Sehnde (Region Hannover). Dort fuhr er nach Polizeiangaben trotz verschneiter Straße mit 100 Stundenkilometern durch die Ortschaft. Schließlich hielt er an und ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Polizei hat mehrere Verfahren gegen den Mann eingeleitet.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.04.2021 | 15:00 Uhr