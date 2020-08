Stand: 19.08.2020 15:01 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Polizei und DLRG üben Rettung Ertrinkender

Beamte der Bereitschaftspolizei und Rettungsschwimmer der DLRG haben am Mittwoch in Hannover die Bergung Ertrinkener geprobt. Die Übung fand am Maschsee statt. Polizisten seien bei Badeunfällen oft die ersten Einsatzkräfte am Unglücksort, sagte ein Polizeisprecher NDR 1 Niedersachsen. Bis Juli sind in Niedersachsen in diesem Jahr bereits 24 Menschen ertrunken.

