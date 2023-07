Stand: 06.07.2023 15:14 Uhr Polizei sucht vermissten Berliner in der Region Hannover

Die Polizei in Springe sucht nach einem 30-jährigen Mann, der seit Montag vermisst wird. Laut Polizei verließ Bajram C. am 3. Juli die Wohnung seiner Mutter in Springe, wo er sich die vergangenen zwei Wochen aufgehalten hatte. Bajram C. hat seinen Wohnsitz in Berlin. Da die Polizei eine akute Eigengefährung nicht ausschließen kann, bittet sie um Mithilfe bei der Suche nach dem Mann. Bajram C. ist 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hat dunkelbraune kurze Haare, braune Augen und trägt einen dunkelbraunen Vollbart. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er vermutlich eine schwarze Jogginghose und schwarze Nike-Turnschuhe. Besonders auffällig sind den Angaben zufolge seine Tätowierung auf der Oberseite des Unterarms mit dem Schriftzug "Carmero" und weitere Tattoos auf der Handoberfläche. Hinweise auf den Vermissten nimmt die Polizei in Springe unter der Telefonnummer (05041) 7 70 80 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 06.07.2023 | 15:00 Uhr