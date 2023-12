Stand: 16.12.2023 11:40 Uhr Polizei sucht vermissten 75-Jährigen aus Nordstemmen

Die Polizei sucht nach einem 75-Jährigen aus Nordstemmen (Landkreis Hildesheim) und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Der Mann gilt seit Donnerstagabend als vermisst. Eigentlich habe er einen Bekannten in Sarstedt besuchen wollen, teilte die Polizei mit. Dort sei er aber nicht angekommen. Sein festgefahrenes Auto wurde am Freitagmittag an der Kirchstraße in Ahrbergen nahe der Innerste gefunden. Die Polizei suchte daraufhin die Umgebung ab, setzte dabei einen Hubschrauber mit Wärmebildkamera und später auch Personenspürhunde ein. Allerdings ohne Erfolg. Der Vermisste sei rund 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur mit leichtem Bauch. Er habe einen dunkelblauen Daunenmantel, blaue Jeans und weiße Turnschuhe getragen. Polizeiangaben zufolge ist der 75-Jährige nicht gut zu Fuß. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer (05066) 98 50 entgegen.

