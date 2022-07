Stand: 08.07.2022 14:50 Uhr Polizei sucht vermisste 13-jährige Melia aus Hannover

In Hannover ist ein 13 Jahre altes Mädchen seit mittlerweile fünf Tagen verschwunden. Die Polizei hat am Freitag ein Foto von Melia veröffentlicht und hofft auf Hinweise. Polizisten hatten die Jugendliche nach einem Streit mit ihren Eltern in der Nacht zu Sonntag in die Obhut einer Betreuungsstelle des Jugendamtes in der Nordstadt gebracht. Von dort verschwand die 13-Jährige zunächst am Sonntagabend. Am Dienstagnachmittag erschien sie dann noch einmal in der Unterkunft, um ihre Sachen zu holen. Seitdem wurde sie nicht mehr gesehen. Die Polizei hat bereits sämtliche Kontakte der Jugendlichen befragt, jedoch erfolglos. Wer Hinweise zu Melia geben kann, den bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 31 17 zu melden. Die Jugendliche ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Sie trägt schulterlange blonde glatte Haare und hatte am Tag als sie verschwand eine kurze Hose und ein weißes T-Shirt an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.07.2022 | 15:00 Uhr