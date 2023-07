Stand: 17.07.2023 15:47 Uhr Polizei sucht nach vermisster Schülerin Sara O.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach einem vermissten 14-jährigen Mädchen aus Sachsen-Anhalt. "Es gibt die Vermutung, dass sie sich in Hannover aufhält", sagte ein Polizeisprecher aus der niedersächsischen Landeshauptstadt am Montag. Deshalb sei auch die Polizei Hannover an der Suche beteiligt. Bei der Vermissten handelt es sich um Sara O. aus Bitterfeld-Wolfen. Sie habe ihr Elternhaus am vergangenen Mittwoch gegen 7.30 Uhr verlassen und gelte seitdem als vermisst, hieß es am Montag in einer Mitteilung. Sara ist etwa 1,60 Meter groß und hat schulterlanges, braunes Haar. Welche Kleidung sie zuletzt trug, ist nicht bekannt. Wer das Mädchen gesehen hat oder weiß, wo es sich aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bitterfeld-Wolfen unter der Telefonnummer (03493) 3010 melden oder eine E-Mail zu schreiben an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de.

