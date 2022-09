Stand: 20.09.2022 14:12 Uhr Polizei sucht nach 54-jähriger Hildesheimerin

In Hildesheim wird seit dem frühen Sonntagabend eine 54 Jahre alte Frau vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Vermisste brauche ärztliche Hilfe, so ein Sprecher. Sie ist den Angaben zufolge etwa 1,65 Meter groß und korpulent, hat blaue Augen und braun gefärbte Haare mit hellen Strähnen und grauem Ansatz. Zuletzt hatte sie einen grauen Pullover und eine dunkelgrauen Strickjacke an. Die Frau soll mit einem grauen Opel Astra mit Hildesheimer Kennzeichen unterwegs sein.

