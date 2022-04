Stand: 08.04.2022 11:13 Uhr Polizei sucht Zeugen: 21-Jährige in Celle sexuell belästigt

Nach der sexuellen Belästigung einer jungen Frau sucht die Polizei in Celle nach Zeugen. Fünf junge Männer haben die 21-Jährige den Angaben zufolge am Mittwochabend in Höhe eines Supermarktes am Fuhserandweg gestoppt. Über einen Zeitraum von zwei Stunden sei die Frau, die in Richtung Heese unterwegs war, aufgehalten worden. Dabei sei sie mehrfach auf den Po geschlagen und angefasst worden, teilte eine Sprecherin mit. Gegen 22 Uhr ließen die Männer die Frau weitergehen. Äußerlich sei sie unverletzt, hieß es. Die Polizei bittet dringend um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer (05141) 27 72 15 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.04.2022 | 13:30 Uhr