Stand: 31.01.2024 17:15 Uhr Polizei sucht Unbekannten nach versuchter Vergewaltigung

Die Polizei Hannover sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einer unbekannten Person. Dem Mann wird die versuchte Vergewaltigung einer 18-Jährigen vorgeworfen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Tat ereignete sich demnach am 29. Dezember vorigen Jahres gegen 2.50 Uhr in Hannover-Stöcken. Nach bisherigen Erkenntnissen verfolgte der Unbekannte die 18-jährige Hannoveranerin von der Bahnstation Hannover-Ledeburg bis in die Immelmannstraße im Stadtteil Stöcken. Dort habe er sie unvermittelt von hinten angegriffen. Die 18-Jährige leistete laut Polizei erhebliche Gegenwehr, woraufhin der Unbekannte in Richtung Mecklenheidestraße flüchtete. Der Polizei liegt neben dem Phantombild des Gesuchten auch die Videosequenz einer Überwachungskamera vor, die den Unbekannten kurz vor der Tat zeigen soll. Er soll etwa 20 Jahre alt sein, 1,80 Meter groß und schlank. Der mutmaßliche Täter hat nach Angaben der Polizei blonde Haare und einen markanten Kiefer. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer (0511) 109-55 55 entgegen.

