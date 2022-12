Stand: 26.12.2022 16:13 Uhr Polizei sucht 13-jähriges Mädchen aus Seelze

Die Polizei in Seelze (Region Hannover) fahndet mit einem Bild nach der 13-jährigen Varvara A. Das Mädchen habe am ersten Weihnachtstag gegen 17.30 Uhr die Wohnung ihrer Familie in Seelze-Letter verlassen und sei bislang nicht zurückgekehrt. Der Vater meldete seine Tochter am zweiten Weihnachtstag als vermisst. Daraufhin fahndete die Polizei nach der 13-Jährigen - bislang allerdings ohne Erfolg. Das Mädchen sei bereits in der Vergangenheit häufiger aus seinem Elternhaus verschwunden, so die Polizei. Nun hoffen die Beamten auf Zeugen. Wer das Mädchen gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (05137) 82 70 zu melden. Die Polizei hält es für möglich, dass sich das Mädchen im Stadtgebiet von Hannover aufhält. Varvara A. ist etwa 1,60 Meter groß, hat eine schlanke Statur und schulterlanges, leicht gelocktes dunkles Haar. Laut ihrem Vater sieht sie eher aus wie 16 bis 18 Jahre. Als sie verschwand, hatte sie ein schwarzes Kleid an, eine schwarze Strumpfhose und schwarze hochhackige Schuhe.

