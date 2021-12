Stand: 16.12.2021 08:34 Uhr Polizei stoppt zwei Alkoholfahrten im Raum Bad Salzdetfurth

Die Polizei in Bad Salzdetfurth (Landkreis Hildesheim) hat in der vergangenen Nacht zwei alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 22.30 Uhr stoppten Beamte eine 64 Jahre alte Fahrerin aus der Gemeinde Holle in der Ortsdurchfahrt Groß Düngen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der Fahrerin fest. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 0,5 Promille. Gegen 0.10 Uhr kontrollierten Polizisten einen Pkw auf der Goslarschen Landstraße in Wendhausen. Bei der 58 Jahre alten Fahrerin aus dem Stadtgebiet Hildesheim stellten sie ebenfalls einen Atemalkoholwert oberhalb der 0,5-Promille-Grenze fest. Beiden Frauen wurden Blutproben entnommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 16.12.2021 | 09:30 Uhr