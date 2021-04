Stand: 12.04.2021 08:28 Uhr Polizei stoppt illegales Autorennen am Maschsee in Hannover

In Hannover hat die Polizei am Maschsee ein illegales Autorennen unterbunden. Nach Angaben eines Sprechers waren den Beamten am Wochenende drei hochmotorisierte Autos aufgefallen. Ein Einsatzwagen stellte sich quer, um die drei Fahrzeuge aufzuhalten. Diese wendeten daraufhin und fuhren davon. Zwei der Fahrzeuge konnten die Polizisten kurz darauf stoppen. Am Steuer saßen ein 22-Jähriger und ein 23-Jähriger. Ihre Führerscheine wurden eingezogen. Außerdem beschlagnahmten die Beamten die Autos.

