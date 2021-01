Stand: 25.01.2021 10:50 Uhr Polizei stoppt am Wochenende mehrere Corona-Partys

Die Polizei hat am Wochenende mehrere illegale Partys gestoppt. Schon am Freitag erwischten die Beamten sieben junge Männer im Alter von 17 bis 19 Jahren. Sie saßen zusammen, Cannabis rauchend, in einer Kleingartenlaube im Stadtteil Seelhorst. Sonnabend entdeckte die Polizei dann sieben Personen, laut Party machend, in Linden-Nord. Dabei fanden die Beamten übrigens auch eine Indoor-Plantage mit fünf Cannabis-Pflanzen. Sonntagmorgen nahm die Einsatzkräfte dann eine dritte Party hoch. Acht Leute feierten illegalerweise im Stadtteil Döhren. Die Wohnung hatten sie scheinbar extra dafür angemietet - unter dem Vorwand, sich fortzubilden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 25.01.2021 | 13:30 Uhr