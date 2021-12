Stand: 29.12.2021 11:53 Uhr Polizei stoppt Raser und beendet Flucht zu Fuß

Die Polizei hat am Mittwochmorgen im Landkreis Celle einen Raser gestoppt. Der 46-Jährige war zwei Beamten bei Wietze aufgefallen, da er auf der B214 viel zu schnell unterwegs war. Die Anhaltesignale der Polizisten ignorierte der Mann und raste mit riskanten Fahrmanövern davon. In Hornbostel stellte er schließlich seinen Wagen in einer Nebenstraße ab und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Kurz darauf wurde er gefasst. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand. Einen Führerschein besaß der 46-Jährige nicht. Jetzt wird gegen ihn ermittelt. Sein Auto wurde beschlagnahmt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.12.2021 | 13:30 Uhr