Stand: 05.04.2023 06:50 Uhr Polizei stoppt Autofahrer zum dritten Mal ohne Führerschein

Die Polizei hat einen Autofahrer zum dritten Mal ohne Führerschein erwischt. Wie die Beamten mitteilten, haben sie den 28-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag in Söhlde (Landkreis Hildesheim) gestoppt. Zuvor sei er bereits zweimal ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen. Dem Mann aus Hannover würden "empfindliche Konsequenzen" drohen, erklärte die Polizei - ohne weitere Details zu nennen. Sein Fall liege bei der Staatsanwaltschaft, so ein Polizeisprecher. Der 28-Jährige musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 05.04.2023 | 07:30 Uhr