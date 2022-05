Stand: 10.05.2022 11:39 Uhr Polizei schnappt gesuchten Dieb

Die Bückeburger Polizei hat einen Ladendieb festgenommen und kurz danach festgestellt, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle vorlagen. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der 42-Jährige mit fünf Flaschen Whisky im Rucksack in einem Supermarkt erwischt worden. Einen Ausweis hatte er nicht dabei. Der Polizei gegenüber gab er zudem falsche Personalien an. Nach einer Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn zwei Haftbefehle wegen anderer Eigentumsdelikte vorlagen. Er wurde in die JVA nach Hannover gebracht. Außerdem leitete die Polizei ein weiteres Verfahren gegen den 42-Jährigen ein: wegen Diebstahls mit Falschangabe von Personalien.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.05.2022 | 11:30 Uhr