Stand: 28.10.2021 08:14 Uhr Polizei nimmt randalierende Jugendliche fest

Die Polizei hat in Hannover zwei randalierende Minderjährige vorübergehend in Gewahrsam genommen. Die beiden waren dabei beobachtet worden, wie sie die Glasscheiben der Stadtbahnhaltestelle in der Vahrenwalder Straße beschädigten. Zeugen alamierten die Einsatzkräfte. Die Beamten konnten die Jugendlichen noch vor Ort stellen und nahmen sie mit auf die Wache. Weil der Erziehungsberichtigte eines 15-Jährigen nicht erreichbar war, wurde er vorübergehend an das Jugendamt übergeben - der andere Jugendliche an seine Eltern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 28.10.2021 | 06:30 Uhr