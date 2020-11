Polizei mit Großaufgebot bei "Querdenken"-Demo in Hannover Stand: 21.11.2020 12:45 Uhr In Hannover werden heute mehrere Hundert Gegner der Corona-Schutzmaßnahmen erwartet. Organisiert wird der Protest von der "Initiative Querdenken".

Die Demo der Gegner der Corona-Politik soll gegen 15 Uhr auf dem Opernplatz beginnen. Die Behörden rechnen mit 700 bis 900 Teilnehmern. Die Polizei Hannover bereitet sich auf mögliche Verstöße gegen die Auflagen vor. Die Beamten gehen davon aus, dass etwa vorgeschriebene Abstände unter den Demonstranten nicht eingehalten werden. Die Einsatzkräfte seien darauf gut vorbereitet, so ein Sprecher im Vorfeld.

"Alle gesund nach Hause kommen"

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. "Es ist uns wichtig, dass alle Beamten, die im Einsatz sind, gesund nach Hause kommen", sagte ein Sprecher im Hinblick auf die Ansteckungsgefahr für Beamtinnen und Beamten. In Hannover sind am Sonnanbend außerdem drei weitere Demonstrationen angemeldet, die sich gegen die "Initiative Querdenken" richten. Auch hier werden mehrere Hundert Menschen erwartet.

Zuletzt mehrfach Kundgebungen aufgelöst

Bundesweit demonstrieren Menschen bei "Querdenken"-Protesten gegen die Corona-Auflagen - so auch an diesem Wochenende unter anderem in Leipzig, Bochum und Berlin. Bei vergangenen Protesten haben sich auch Verschwörungstheoretiker und Rechtsextreme unter die Demonstranten gemischt. Mehrfach wurden Kundgebungen vorzeitig aufgelöst, weil sich die Teilnehmer nicht an Vorgaben wie Maskenpflicht und Mindestabstand hielten.

