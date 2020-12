Stand: 08.12.2020 08:28 Uhr Polizei liefert sich Verfolgungsjagd mit Mercedesfahrer

Ein Autofahrer hat sich im Landkreis Nienburg mit der Polizei eine Verfolgungsjagd geliefert. Der Fahrer eines roten Mercedes sollte am Montagnachmittag kontrolliert werden, hielt aber nicht an, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Verfolgungsjagd führte laut Polizei über die Orte Lavelsloh, Essern und Steinbrink in Richtung Ströhen. Auf einem Waldweg verloren die Beamten den Wagen kurz aus den Augen. Kurz darauf sahen sie, wie der Autofahrer zu Fuß über eine Weide flüchtete. Die Polizei bittet nun Zeugen des Geschehens sich zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 10 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 17:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 10 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 08.12.2020 | 08:30 Uhr