Stand: 30.11.2023 12:05 Uhr Polizei kontrolliert Häuser auf Sicherheit vor Einbruch

Die Polizei Hameln hat in Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) verstärkt zum Thema Einbruchschutz informiert. Dazu gab es nach Angaben einer Sprecherin unter anderem Beamte, die in den Ortsteilen von Hessisch Oldendorf Informationsblätter an die Bürgerinnen und Bürger verteilt haben. Die Polizei steckte immer dann einen Zettel in den Briefkasten, wenn ihnen Schwachstellen an den Häusern und Wohnungen auffielen. Tipps waren etwa: "Schließen Sie immer die Tür ab, beleuchten Sie Ihr Haus und leeren Sie regelmäßig den Briefkasten".

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 30.11.2023 | 08:30 Uhr