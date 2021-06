Stand: 30.06.2021 08:44 Uhr Polizei in Uetze fahndet nach Hühner-Dieben

In Uetze in der Region Hannover haben unbekannte Hühner-Diebe 60 Hennen aus einem Hühnerstall gestohlen. Laut Polizei hatte der Betreiber in den vergangenen beiden Wochen festgestellt, dass seine Hennen immer weniger Eier legten. Als er den Stall überprüfte, bemerkte er ein durchgekniffenes Türgitter und einen zurückgeschobenen Sperrriegel. Die Polizei geht davon aus, dass über Wochen hinweg immer wieder Legehennen aus dem Stall gestohlen wurden, so dass die Diebstähle nicht sofort auffielen. Sie sucht Zeugen.

