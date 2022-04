Polizei in Niedersachsen schaut beim "Car-Freitag" genau hin Stand: 15.04.2022 08:00 Uhr Am sogenannten Car-Freitag, dem traditionellen Treffen der Autotuner in Niedersachsen, will die Polizei vielerorts schärfer kontrollieren.

Für die Region Hannover hat die Polizei am Karfreitag Schwerpunkt-Kontrollen angekündigt. Die gesamte Auto-Tuning-Szene dürfe aber nicht unter Generalverdacht gestellt werden, sagte ein Polizeisprecher. "Die Szene hält sich größtenteils an die Regeln." Auch das Land Bremen will kontrollieren. Die rechtlichen Sanktionsmöglichkeiten werden in vollem Umfang ausgeschöpft, wie Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) sagte. Das Verursachen unnötigen Lärms zum Beispiel werde gemäß der Straßenverkehrsordnung mit einem Bußgeld von 80 Euro geahndet.

Autorennen auf der A33 im vergangenen Jahr

Vor einem Jahr gab es pandemiebedingt Kontaktbeschränkungen und in einigen niedersächsischen Städten auch nächtliche Ausgangssperren. Dennoch kam es zu zahlreichen Delikten im Zusammenhang mit dem "Car-Freitag". Eine 19-Jährige aus dem Landkreis Osnabrück, die sich ein 500-PS-starkes Auto geliehen hatte, stand laut Polizei unter dem Einfluss von Drogen. Zudem ermittelten die Beamten wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens auf der Autobahn 33.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 15.04.2022 | 08:00 Uhr