Stand: 11.12.2024 18:42 Uhr Polizei in Hannover sucht mit Foto nach Krankenhaus-Dieb

Die Polizei sucht einen Mann, der ein Portemonnaie aus einer Klinik in Hannover gestohlen haben soll. Den Angaben zufolge hat der Täter die Geldbörse bereits am 1. August aus einem Patientenzimmer im Stadtteil List gestohlen. Die 44-jährige Besitzerin des Portemonnaies erwischte den Unbekannten bei seiner Tat, konnte ihn aber nicht aufhalten. Der Unbekannte floh und hob später in Hannover und Hamburg Geld mit der gestohlenen EC-Karte ab. Der mutmaßliche Täter habe eine Geldsumme im niedrigen vierstelligen Bereich erbeutet, so die Polizei. Sie beschreibt den Verdächtigen als 1,60 bis 1,70 Meter groß und kräftig. Er habe eine Glatze und zur Tatzeit eine kurze Hose, ein weißes T-Shirt und eine blaue Jacke getragen. Zeugen sind gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 27 17 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover