Stand: 22.02.2021 12:22 Uhr Polizei in Garbsen sucht nach vermisstem 17-Jährigen

Mithilfe von Fotos sucht die Polizei nach dem vermissten Nils H. aus Garbsen. Der 17-Jährige ist am vergangenen Freitag zuletzt in der Nähe vom Schwarzen See im Stadtpark Garbsen, nahe der Kita gesehen worden. Gegen 23 Uhr wollte er von dort nach Hause gehen, kam dort allerdings nicht an. Eine noch in der Nacht eingeleitete Fahndung der Polizei unter anderem mit einem Hubschrauber verlief erfolglos. Nils H. ist etwa 1,85 Meter groß und schlank. Er hat blondes, fast schulterlanges Haar und trug bei seinem Verschwinden eine blaue Jeans, weiße Sneaker und eine graue Schiebermütze. Zeugen, die Hinweise über den Verbleib des Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Garbsen zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 22.02.2021 | 13:30 Uhr