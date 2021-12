Stand: 05.12.2021 12:03 Uhr Polizei geht gegen Hausbesetzer in Hannover vor

In der Nordstadt in Hannover hat es am Sonnabend einen größeren Polizeieinsatz gegeben. Nach Angaben eines Sprechers hatten am frühen Nachmittag etwa 50 Menschen gegen ein geplantes Immobilienprojekt protestiert - sie versammelten sich vor einem leer stehenden Gebäude am Engelbosteler Damm. Einige von ihnen besetzten das Haus. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an - auch ein Wasserwerfer war im Einsatz. Um die Lage zu klären, räumte die Polizei den Platz vor dem Haus, wie es weiter hieß. Dabei kam es den Angaben zufolge zu körperlichen Auseinandersetzungen. Später zogen die Demonstrierenden ab, die Besetzerinnen und Besetzer verließen das Haus. Die Polizei ermittelt.

