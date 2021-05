Polizei geht gegen "Autoposer" und illegale Partys vor Stand: 30.05.2021 17:07 Uhr Ärger mit "Autoposern" und Partys: Die Polizei hat am Wochenende überall in Niedersachsen Verstöße gegen die Corona-Regeln geahndet. In Celle sind die Beamten gegen "Autoposer" vorgegangen.

Etliche Anwohner hatten sich bei der Polizei über aufheulende Motoren und rasende Autos beschwert. Mit Beamten auch aus umliegenden Orten wie Bergen wurden Verkehrskontrollen zur Überprüfung der Geschwindigkeit und der Autos eingerichtet, teilte die Polizei am Sonntag mit. 90 Wagen seien überprüft worden, Mängel und Ordnungswidrigkeiten festgestellt und einige ertappte Raser müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Ein 23-Jähriger aus Eschede wurde beispielsweise dabei ertappt, wie er mit 144 Stundenkilometern auf einer Bundesstraße fuhr. Erlaubt sind dort 100 Stundenkilometer. Neben der Geldbuße droht dem Mann ein entsprechendes Fahrverbot.

Lärm aus dem Parkhaus nervt Anwohner

In der Nacht zuvor hatten sich bereits ähnliche Szenen in Celle zugetragen. Wie die Polizei meldete, hatten sich rund 80 Menschen mit rund 50 Fahrzeugen in einem Parkhaus getroffen. Die Personengruppe sei ebenfalls überwiegend der sogenannten "Autoposer"-Szene zuzuordnen, so die Polizei. Anwohner beschwerten sich gegen Mitternacht über den Lärm. Daraufhin rückte die Polizei aus und verhängte Bußgelder in Höhe von fast 1.300 Euro, unter anderem wegen diverser Verstöße gegen Corona-Auflagen. Weil die "Autoposer" sich uneinsichtig zeigten, wurden sie gegen Mitternacht des Platzes verwiesen.

Alkohol spielt keine Rolle bei den Posern

Nach Auskunft der örtlichen Polizei seien die lautstarken Treffen der "Autoposer" kein spezielles Problem des Celler Raums, sondern ab der wärmeren Jahreszeit überall in Niedersachsen zu beobachten. Die Szene sei wenig homogen und setze sich vorwiegend aus jüngeren Personen mit Wohnsitz im Landkreis Celle zusammen. Alkohol spiele bei den Treffen nach Erkenntnissen der Polizei keine Rolle, so ein Beamter auf Nachfrage des NDR in Niedersachsen.

Auch Kontrollen in Hannover

Auch die Polizeidirektion Hannover hat am Freitag und am Sonnabend umfangreiche Kontrollen durchgeführt. Im Fokus standen dabei ebenfalls sogenannte "Autoposer" sowie größere Personengruppen am Maschsee und im Stadtteil Linden-Nord, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Am Maschsee seien rund 100 Gefährderansprachen durchgeführt und 40 Autos überprüft worden, zusätzlich wurden 19 Verstöße gegen die Corona-Regeln festgestellt. Im Stadtteil Linden-Nord, wo sich an den Wochenenden viele junge Menschen treffen, kam es zu 300 Gefährderansprachen, 100 Platzverweisen und rund 40 Verfahren wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz.

Illegale Menschenansammlungen in Leer und Dinklage

Auch im ostfriesischen Leer kam es am Sonnabend auf einem Platz zu einer Ansammlung von rund 100 jungen Menschen, die sich dort in Gruppen angesammelt hatten und Alkohol tranken. Erst mit Verstärkung gelang es der Polizei, das Treffen aufzulösen. Wegen einer illegalen Corona-Party im Gebäude eines Unternehmens musste die Polizei am Samstagabend in Dinklage (Landkreis Vechta) anrücken. Dabei wurden insgesamt 29 Menschen festgestellt, die zum Teil betrunken waren und weder Mund-Nasen-Bedeckungen trugen noch den Mindestabstand zueinander einhielten. Die Veranstaltung wurde aufgelöst und gegen alle Anwesenden ein Verfahren eingeleitet.

