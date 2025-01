Polizei fingiert Geldübergabe und nimmt falsche Polizisten fest Stand: 14.01.2025 15:26 Uhr Die Polizei Hannover hat zwei falsche Polizisten festgenommen, die eine Rentnerin um 100.000 Euro gebracht haben sollen. Die Ermittler kamen gerade noch rechtzeitig, um einen weiteren Betrugsversuch zu verhindern.

Wie die Polizei mitteilte, wurden die 31 und 38 Jahre alten Männer aus Bremen Anfang Januar bei einer vorgetäuschten Geldübergabe in Bremen festgenommen. Sie sitzen seitdem in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Hannover wirft ihnen gewerbs- und bandenmäßigen Betrug vor. Demnach sollen sich die beiden Verdächtigen im September gegenüber einer Rentnerin aus der Region Hannover telefonisch als Polizeibeamte ausgegeben haben. Angeblich gingen sie gegen kriminelle Bankmitarbeiter vor, die Falschgeld in Umlauf gebracht hätten, so die Polizei. Die 89-Jährige überließ den Betrügern daraufhin mehr als 100.000 Euro, bekam jedoch bald Zweifel und informierte die Polizei.

Nächster Betrugsversuch lief bereits

Die anschließenden Ermittlungen führten schließlich zu den beiden Männern, die bereits den nächsten Betrugsversuch gestartet haben sollen - diesmal gegen eine 81 Jahre alte Frau aus der Nähe von Bremen. Bei einer fingierten Geldübergabe gelang der Polizei schließlich die Festnahme. Zeitgleich durchsuchten Ermittler ihre Wohnungen in Bremen und stellten digitale Datenträger und Geld sicher. Nun werde geprüft, ob die beiden Festgenommenen für weitere Taten in Betracht kommen, so die Polizei. Die Ermittlungen zu beiden Fällen dauern an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 13.01.2025 | 15:00 Uhr