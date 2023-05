Stand: 11.05.2023 15:19 Uhr Polizei findet vermissten 13-Jährigen nach 20 Monaten in Berlin

20 Monate hat die Polizei in Hannover einen Jungen und dessen Mutter gesucht. Am Dienstag traf die Polizei Mutter und Sohn wohlbehalten in Berlin an. Der inzwischen 13 Jahre alte Jugendliche wurde an den sorgeberechtigten Vater übergeben. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Die Mutter hatte den damals Elfjährigen am 3. September 2021 nach einem Ferienumgang nicht zu seinem Vater zurückgebracht.

