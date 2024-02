Stand: 21.02.2024 10:24 Uhr Polizei findet mehr als 35.000 Euro in herrenloser Tasche

In Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) haben Beamte der Polizei rund 35.000 Euro in einer herrenlosen Tasche gefunden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Bürger aus Neustadt die schwarze Umhängetasche nach eigenen Angaben vor einem Restaurant in der Wunstorfer Straße entdeckt und am Dienstagabend in der Dienststelle abgegeben. Die Tasche war demnach mit zwei Lederriemen und einem Vorhängeschloss gesichert. Die Polizei öffnete die Tasche und fand darin Bargeld in Höhe von 35.750 Euro. Bislang habe sich keine Person gemeldet, die das Geld vermisse oder Opfer einer möglichen Straftat geworden sei, so die Polizei. Sollte kein Eigentümer oder Eigentümerin ermittelt werden können, werde das Bargeld der Stadt Neustadt übergeben, heißt es. Wer Hinweise zu der Tasche geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Neustadt unter der Telefonnummer (05032) 8018-115 zu melden.

