Stand: 29.08.2022 09:36 Uhr Polizei fasst jahrelang untergetauchte Frau in Hannover

Eine von der Polizei am Hauptbahnhof Hannover festgenommene Diebin hat sich als untergetauchte Schwerkriminelle herausgestellt, die noch eine fünfjährige Haftstrafe abzusitzen hat. Die 61-Jährige war laut Bundespolizei am Sonntagmorgen erwischt worden, als sie versuchte, einem auf einer Bank schlafenden Mann das Handy zu stehlen. Anhand des vorherigen Namens der neu verheirateten Frau stellten die Ermittler fest, dass sie im Jahr 2003 zu einer zwölfjährigen Haftstrafe wegen eines Raubes mit Todesfolge im Raum Dortmund verurteilt worden war. Davon hat sie nach Angaben der Bundespolizei noch 1.839 Tage Restfreiheitsstrafe abzusitzen. Die Frau wurde in ein Gefängnis gebracht.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 29.08.2022 | 13:30 Uhr