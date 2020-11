Stand: 10.11.2020 14:44 Uhr Polizei fasst in Hannover mutmaßliche Diebesbande

Die Polizei hat in Hannover zwei Männer und eine Frau gefasst, die in der Innenstadt in ein Lokal eingebrochen sein sollen. Wie die Beamten mitteilten, war gegen 3 Uhr in der Nacht zu Dienstag der Alarm in dem Gastronomiebetrieb losgegangen, die Polizei suchte daraufhin im direkten Umfeld am Ballhofplatz nach Verdächtigen. Bei der Kontrolle der drei Personen fanden die Beamten schließlich mögliches Diebesgut, das aus dem Lokal gestohlen worden war - darunter ein Laptop. Die beiden 35 und 43 Jahre alten Männer sowie die 43 Jahre alte Frau kamen in Untersuchungshaft.

