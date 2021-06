Stand: 29.06.2021 08:53 Uhr Polizei fasst Gesuchten - 15-Jährige gibt wichtigen Hinweis

Die Polizei hat einen 50-Jährigen geschnappt, der mehrere Frauen sexuell belästigt haben soll. Eine 15-Jährige hat den entscheidenden Hinweis gegeben. Die Bundespolizei hatte in der vergangenen Woche einen Zeugenaufruf gestartet. Mehrere Frauen hatten sich vorher gemeldet, weil sie in der S-Bahn von Barsinghausen nach Hannover belästigt worden waren. Daraufhin kam die 15-Jährige mit einem Foto des Mannes zu den Beamten. Das hatte sie gemacht, nachdem sie ebenfalls in einer S-Bahn belästigt worden war. Ihn erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen.

