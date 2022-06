Stand: 18.06.2022 18:04 Uhr Polizei fahndet nach Tötungsdelikt nach Verdächtigem

Die Staatsanwaltschaft Detmold und die Polizei Bielefeld suchen nach einem Tötungsdelikt am Sonnabend im nordrhein-westfälischen Kalletal nach einem Tatverdächtigen. Der Mann heißt Elchin Agaev. Agaev ist rund 1,70 Meter groß und schlank. Er soll 35 bis 37 Jahre alt sein. Er hat einen dunklen Teint und trägt Tattoos. Am rechten Arm/Schulterbereich befindet sich nach Polizeiangaben ein Skorpion und an der Innenseite des linken oder rechten Unterarms ein Schwert. Die Polizei vermutet, dass sich der Mann möglicherweise im Bereich Rinteln (Landkreis Schaumburg) oder im Kalletal aufhält. Hinweise nimmt die Mordkommission "Weser" unter der Telefonnummer (0521) 545-0 oder jede andere Polizeidienststelle unter 110 entgegen. Der Gesuchte soll bei Antreffen nicht angesprochen werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.06.2022 | 06:30 Uhr