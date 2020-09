Stand: 11.09.2020 14:37 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Polizei erwischt vier mutmaßliche Einbrecher

Die Polizei hat in Celle vier mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Die Männer im Alter von 18 bis 35 Jahren sollen im Stadtteil Scheuen in ein Büro eingestiegen sein. Ein Zeuge hatte sie dabei am Donnerstagnachmittag beobachtet und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Polizei konnte die vier Männer aus Celle kurz darauf festnehmen. Sie kommen nach Angaben der Beamten auch für weitere Einbrüche und Straftaten in Betracht.

