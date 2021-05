Stand: 14.05.2021 16:34 Uhr Polizei erwischt Mann mit mehr als drei Promille am Steuer

Die Polizei hat in Hannover am Donnerstagabend einen stark alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Nachbarn hatten beobachtet, wie der Mann an einer Gartenkolonie erst einmal mehrere Anläufe brauchte, bis er seinen Wagen überhaupt aufgeschlossen und gestartet hatte. Dann holperte er über Gehwege, fuhr Schlangenlinien, geriet auf die Gegenspur, war zeitweise sehr langsam unterwegs und dann wieder ziemlich schnell. Die Beamten stoppten den 56-Jährigen vor seinem Haus - der Atem-Alkoholtest ergab mehr als drei Promille. Gegen den Mann wird wegen Trunkenheit am Steuer ermittelt, der Führerschein wurde eingezogen.

