Stand: 04.02.2025 14:13 Uhr Polizei erwischt Bankkarten-Dieb - und rettet Monatsrente

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Hauptbahnhof in Hannover einen 41-Jährigen mit einer gestohlenen Geldkarte gestoppt. Wie die Beamten mitteilen, hatte der Mann am Freitag fast vollständig vermummt innerhalb kurzer Zeit mehrfach Bargeld abgehoben. Bei einer Kontrolle habe der Mann aggressiv und uneinsichtig reagiert, so ein Sprecher der Bundespolizei. Auf der Dienststelle fanden die Beamten bei dem Mann mehr als 1.000 Euro Bargeld und eine Geldkarte. Im Rahmen der Ermittlungen konnten sie Kontakt zu dem 71-jährigen Besitzer aufnehmen und ihm das Geld sowie die Karte zurückgeben. Es habe sich um die gesamte monatliche Rente des Seniors gehandelt, die erst am selben Tag auf das Konto überwiesen worden war, so der Sprecher. Gegen den 41-jährigen Verdächtigen wird nun wegen Computerbetruges und Diebstahl ermittelt.

