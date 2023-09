Stand: 05.09.2023 18:27 Uhr Polizei ermittelt nach Tod von vermisstem 83-Jährigen

Ein aus einem Seniorenheim in Rinteln (Landkreis Schaumburg) vermisster 83-Jähriger ist eine Woche nach seinem Verschwinden gefunden worden. Der Mann habe am Montag in der Nähe einer benachbarten Firma auf dem Boden gelegen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Er sei unterkühlt gewesen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort starb der 83-Jährige in der Nacht, wie es in der Mitteilung hieß. Die Polizei schließt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus, dass der Mann die ganze Woche an dem Fundort verbracht hat. Die Beamten nahmen die Ermittlungen wieder auf, um zu klären, was mit dem Senior passiert ist und wo er in der Zwischenzeit war. Hinweise nimmt die Polizei Rinteln unter der Telefonnummer (05751) 96 460 entgegen.

