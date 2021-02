Polizei ermittelt nach Leichenfund in brennendem Gebäude Stand: 18.02.2021 12:17 Uhr Bei einem Brand in einer Halle im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofs in Celle ist ein Toter gefunden worden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen schwerer Brandstiftung mit Todesfolge.

Die Ermittler halten es derzeit für möglich, dass die Person durch das Feuer ums Leben gekommen ist, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Leiche wurde aber laut Staatsanwaltschaft noch nicht untersucht. Die genaue Todesursache stehe deshalb auch noch nicht abschließend fest.

Identität des Toten noch nicht geklärt

Die Flammen waren gegen Mitternacht in einem leer stehenden Gebäude auf dem Gelände ausgebrochen. Einsatzkräfte fanden den Leichnam während der Löscharbeiten. Die Identität des Toten ist noch unklar - nur so viel steht fest: Es handelt sich um einen Mann.

Vier Jugendliche festgenommen

Kurz nach dem Vorfall fielen der Polizei vier Jugendliche im Alter von 15 bis 18 Jahren auf, die sich in der Nähe aufhielten. Die Beamten nahmen die Jugendlichen vorläufig fest. Es bestehe der Verdacht, dass sie den Brand gelegt haben, so die Ermittler. Ob fahrlässig oder mit Absicht, sei noch unklar. Die Jugendlichen würden derzeit vernommen. In der Vergangenheit hatte es nach Angaben der Polizei in dem Bereich mehrfach Brandstiftungen gegeben.

Feuerwehrmann bei Löscharbeiten verletzt

Bei den Löscharbeiten wurde auch ein Feuerwehrmann verletzt, er kam ins Krankenhaus. Weitere Gebäude wurden nicht beschädigt. Die Schadenshöhe ist nach Angaben der Polizei noch unklar.

