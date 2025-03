Polizei ermittelt: Fadenkreuz-Plakat zeigt Ministerin Behrens Stand: 09.03.2025 18:50 Uhr Die Polizei hat nach dem Niedersachsenderby zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig eine durchwachsene Bilanz gezogen. Ein direktes Aufeinandertreffen der Fan-Gruppen konnte verhindert werden.

Allerdings sei es zu mehreren Straftaten sowie diverse Störungen gekommen. So seien während des Spiels aus dem Pulk gewaltbereiter Fans pyrotechnische Gegenstände sowie Nebeltöpfe auf das Spielfeld geworfen worden. Die Einsatzkräfte postierten daraufhin sichtbar zwei Wasserwerfer im Stadion. Es wurden zudem mehrere Banner mit beleidigendem Inhalt gezeigt. Aufgrund des Inhalts eines der Banner habe man ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet, teilte die Polizei mit. Das Plakat zeigte den Kopf der niedersächsischen Innenministerin Daniela Behrens (SPD) in einem Fadenkreuz. Die Prüfung weiterer Banner auf deren strafrechtliche Relevanz dauere an.

Niedersachsenderby künftig wieder unter normalen Bedingungen?

Einige 96-Fans versuchten nach Polizeiangaben über die Westtribüne in den Gästebereich im Süden vorzudringen. Dies habe "nur mit einem großen Polizeiaufgebot" verhindert werden können, sagte Polizei-Vizepräsident Thorsten Massinger. Er hoffe sehr, dass die Fan-Szenen beider Vereine bei den nächsten Begegnungen den Fokus wieder auf die sportliche Auseinandersetzung legen würden und das Niedersachsenderby künftig wieder unter normalen Bedingungen stattfinden könne, so Massinger.

