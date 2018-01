Stand: 06.01.2018 19:46 Uhr

Polizei entdeckt weiteren Brandsatz im Finanzamt

Ein Großaufgebot der Polizei hat am Sonnabend das Finanzamt Hannover-Süd im Stadtteil Ricklingen durchsucht und dabei erneut einen Brandsatz entdeckt. Nach Angaben der Polizei wurde zunächst ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Nachdem ein Entschärfer-Team des Landeskriminalamts (LKA) hinzugezogen wurde, wird inzwischen davon ausgegangen, dass es sich auch in diesem Fall um einen selbstgebastelten und potenziell funktionsfähigen Brandsatz handelt. Damit ist das die dritte Entdeckung dieser Art in der Behörde innerhalb weniger Wochen. Bereits am Freitag stellten Polizisten einen Brandsatz im Finanzamt sicher, nachdem schon im Dezember vergangenen Jahres im Archiv des Gebäudes ein gleicher Fund gemacht wurde. Die bisher entdeckten Brandsätze richteten keinen Schaden an. Sowohl der Fund von Sonnabend als auch der Brandsatz von Freitag werden nun vom LKA näher untersucht.

Erneut Brandsatz im Finanzamt Hannover gefunden Hallo Niedersachsen - 06.01.2018 19:30 Uhr Nachdem die Polizei bereits am Freitag einen Brandsatz im Gebäude des Finanzamts Hannover-Ricklingen sichergestellt hatte, wurde bei einer Durchsuchung ein weiterer entdeckt.







Brandsatz "potenziell funktionsfähig"

Am Freitag hatte ein Mitarbeiter des Finanzamts am Mittag in einem Aktenraum den verdächtigen Gegenstand entdeckt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass dieser gefährlich ist, wurde ein Großteil der Angestellten vorsorglich nach Hause geschickt. Experten des LKA identifizierten den Gegenstand als selbstgebastelten Brandsatz, der "potenziell funktionsfähig" war. Er habe aber nicht gebrannt.

Ermittlungen unter anderem wegen versuchter Brandstiftung

Bislang sei kein Bekennerschreiben oder Drohbrief eingegangen, so die Polizei. Hinweise auf den oder die Täter gebe es nicht. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Brandstiftung und des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

