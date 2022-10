Stand: 07.10.2022 18:54 Uhr Polizei bittet um Hinweise zu vermisstem Mann aus Hannover

Die Polizei in Hannover sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem 21-jährigen Alan Andrés G.R. Der im Stadtteil Alt-Vinnhorst lebende Kolumbianer wurde demnach am Abend des 23. September zuletzt gesehen. Eine Eigengefährdung könne nicht ausgeschlossen werden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei vom Freitag. Der Vermisste wird als groß und schlank beschrieben. Er soll zum Zeitpunkt seines Verschwindens komplett schwarz bekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter der Telefonnummer (0511) 109-3117 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.10.2022 | 07:30 Uhr