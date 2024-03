Stand: 20.03.2024 21:30 Uhr Polizei bittet um Hilfe bei Suche nach Uwe K.

Der 59 Jahre alte Uwe K. aus Celle wird vermisst. Er wurde zuletzt am Sonntag an der Anschrift Reiherberg 2 gesehen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. K. habe nach einer schweren Kopfverletzung eine Platte im Kopf und trage immer eine Mütze. Er sei örtlich und zeitlich orientierungslos. Auf Ansprache könne er seinen Namen und sein Geburtsdatum angeben, jedoch nicht seinen Wohnort. K. ist den Angaben zufolge schlank und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß und hat einen "ungepflegten Drei-Tage-Bart". Er trage einen anthrazitfarbene Stoffjacke mit hohem Kragen und Reißverschluss, eine schwarze Jeans, einen dunklen Gürtel und schwarze Stoffturnschuhe. K. habe zuvor im Heidekreis gelebt - es sei möglich, dass er in diese Richtung unterwegs sei. Wer Hinweise zu ihm geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Celle unter der Telefonnummer (05141) 27 70 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min