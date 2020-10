Stand: 13.10.2020 11:52 Uhr Polizei beschlagnahmt selbst gebaute Böller bei 15-Jährigem

Die Polizei hat bei einem 15-Jährigen in der Region Hannover mehrere selbst gebaute Böller entdeckt. Die Beamten entdeckten die Sprengkörper am Montagabend, als sie die Umhängetasche des Jugendlichen in Hemmingen kontrollierten. Spezialisten stuften die Böller als gefährlich ein, sie wurden beschlagnahmt. Im Anschluss wurde zudem die Wohnung des 15-Jährigen durchsucht. Dort fanden Ermittler weitere Gegenstände und Werkzeuge sowie Rohmaterial zum Bau von Sprengkörpern. Die selbst hergestellten und verbotenen sogenannten Polenböllern könnten zu lebensgefährlichen Verletzungen führen, so die Beamten.

