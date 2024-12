Polizei beschlagnahmt eine Tonne Feuerwerkskörper in Celle Stand: 30.12.2024 13:30 Uhr Ein Mann wollte eine Tonne Feuerwerkskörper in einem Wohnhaus in Celle zwischenlagern, da diese noch nicht ausgeliefert werden durfte. Die Ware selbst ist legal, die Lagerung in dieser Form nicht.

Die Beamten seien durch Hinweise von Anwohnern auf die große Menge Feuerwerk aufmerksam geworden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Diese hatten demnach beobachtet, wie zahlreiche Kartons von mehreren Lastwagen in ein zum Teil ungenutztes Haus in der Bahnhofstraße in Celle gebracht wurden. Die Kisten waren den Angaben zufolge mit einem Warnschild versehen, welches die Ware als explosiv kennzeichnete. Laut Polizei handelte es sich dabei um legales Feuerwerk, das von einer Spedition transportiert wurde. Aber eine so große Menge darf laut einer Polizeisprecherin nicht in einem Wohnhaus gelagert werden. Deshalb beschlagnahmten die Beamten die Kisten. Diese sollten ursprünglich bis zum Verkauf in dem Haus zwischengelagert werden. Der Verkauf von Feuerwerk ist den Angaben zufolge in diesem Jahr erst ab dem Freitag vor Silvester erlaubt.

Mann wollte Feuerwerk in Kindertagespflege lagern

Für den Verkauf als auch für das Aufbewahren und Lagern von Feuerwerkskörpern gelten laut der Polizeisprecherin strenge Regeln. In diesem Fall sollte eine Tonne Feuerwerk illegal in den Räumen einer Kindertagespflege gelagert werden, die derzeit nicht in Betrieb ist, so die Polizei. Ob der Mann die Räume gemietet oder warum er sie genutzt hat, ist laut den Beamten noch unklar. Er wohne in einer Wohnung im Obergeschoss des Hauses. Gegen den Mann wird nun ermittelt. Es gehe um einen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz, so die Polizei.

