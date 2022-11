Stand: 07.11.2022 19:04 Uhr Polizei: Wer hat Melia S. aus Hannover-Vahrenheide gesehen?

Die Polizei in Hannover sucht nach der 13 Jahre alten Melia S. aus dem Stadtteil Vahrenheide. Die Jugendliche hatte laut Polizei am Donnerstag das elterliche Haus verlassen, um zur Schule zu gehen. Von dort kehrte sie jedoch nicht mehr zurück. Ihr Vater meldet sie daraufhin beim Polizeikommissariat Hannover-Lahe vermisst. Wegen ihres jungen Alters "und einer damit mindestens latent eingehenden Eigengefährdung" leiteten die Beamten eine umfangreiche Suche ein. Mit der Veröffentlichung des Fotos bitten die Beamten nun um Mithilfe. Melia S. ist etwa 1,75 Meter groß, hat schulterlanges, blondes Haar. Am Donnerstag trug sie eine schwarze Kapuzenjacke, eine weiß-graue Jogginghose und schwarze Sneaker. Der Polizei zufolge ist es möglich, dass sie eine schwarze Perücke trägt. Sie könnte sich im Bereich der Innenstadt oder im Umfeld ihres Wohnhauses in Hannover-Vahrenheide aufhalten. Wer Melia S. gesehen hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (0511) 109-3315 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.11.2022 | 06:30 Uhr