Stand: 07.04.2021 08:56 Uhr Polizei Stadthagen kontrolliert bei Verkehrssicherheitswoche

Im Bereich Stadthagen wird in dieser Woche der Verkehr besonders stark kontrolliert. Die Polizei will dabei nach eigenen Angaben alle Verkehrsteilnehmer für Unfallursachen sensibilisieren. Häufig seien zu hohes Tempo oder Alkoholkonsum der Auslöser für Unfälle. Doch auch das Handy am Steuer sei lebensgefährlich, erklärte eine Sprecherin der Inspektion Nienburg/Schaumburg. Neben Autofahrern werden die Beamten auch den Radverkehr genau beobachten, gerade E-Bike-Fahrer. Mit steigenden Temperaturen ziehe es deutlich mehr Radler auf die Straße. Gerade zu Beginn der Saison müssten manche Fahrer an die Gesetzeslage erinnert werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.04.2021 | 08:30 Uhr