Stand: 27.08.2020 14:58 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Polizei: Reiterstaffel Hannover zieht nach Celle

Rund 150 Jahre sind die Ställe inzwischen alt, in denen die Pferde der Reiterstaffel der Polizeiinspektion Hannover untergebracht sind. Jetzt wird das denkmalgeschützte Gebäude renoviert. Für die Dauer des Umbaus ziehen die mehr als 30 Pferde der Staffel in das Landgestüt Celle um. Der Umzug erfolge am 1. September, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag dem NDR in Niedersachsen. Die Rückkehr der Reiterstaffel sei für Juni oder Juli kommenden Jahres geplant.

